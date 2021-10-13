تفكيك المليشيات.. محور اجتماع "5+5" الليبية في بريطانيا

محمد الفلاح - تفكيك المليشيات.. محور اجتماع 55 الليبية في بريطانيا

الأربعاء 13 أكتوبر 2021

قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن بريطانيا استضافت اجتماعا موسعا للجنة 5+5 العسكرية الليبية.



وأوضح المحجوب، في بيان، أن الاجتماع تم عبر الدائرة المغلقة بين وفدي اللجنة في طرابلس وبنغازي وعدد من المناطق الأخرى لبعض المشاركين من بينهم السفير الأمريكي وشخصيات رسمية من الدول المهتمة باستقرار ليبيا.

وأردف المحجوب، أن الاجتماع كان بحضور يان كوبيتش المبعوث الأممي وعددا من أعضاء البعثة الأممية.

وكشف المحجوب، عن أن الاجتماع ناقش آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة التي تعيق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها ووضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها بالداخل الليبي.

ونوه إلى أن هذا البند تم مناقشته بشكل موسع ووضع خلاله رؤية شاملة استكمالا لما تم وضعه سابقا من تقسيم لهذه المجموعات ونوعية نشاطها وأماكن تواجدها والأساليب التي سيتم العمل بها لتحقيق هذا البند.

وأضاف أن هذا البند سبق وتم الاتفاق عليه في اجتماعات جنيف ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وإجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية وتفكيك المجموعات المسلحة.

ويعد هذا البند هو ثاني أهم الملفات المطروحة أمام لجنة 5+5 وبعد إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

والجمعة الماضية، اتفقت اللجنة العسكرية الليبية "5+5" على خطة عمل لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، والتي لاقت ترحيبا من البعثة الأممية في ليبيا.

وأكدت البعثة أن خطة العمل هذه تعد وثيقة صاغتها وتقود زمامها لجنة وطنية تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 لسنة 2021 حول ليبيا وخلاصات مؤتمر برلين.