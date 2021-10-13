شكرا لقرائتكم خبر عن قانون التعليم يقر حد أدنى من مواظبة طالب الثانوى الفنى لدخول الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، التعليم الثانوي الفني والذي يهدف إلي إعداد فئة "الفني" في مجالات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والإدارة، والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسى.

ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوى الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي, ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفات المدارس الفنية, وخطط العمل بها, والمسئوليات الملقاة عليها, وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها.

وجاءت المادة (37) لتؤكد لتشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب