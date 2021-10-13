مقتل شاب في مشاجرة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

لقي شاب في السويس مصرعه متأثرًا بإصابته، إثر مشاجرة بينه وصديقه، بينما ألقت الشرطة القبض على المتهم بقتله قبل مرور ساعة على الواقعة التي شهدها حي الأربعين.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا من المواطنين يفيد نشوب مشاجرة بين شابين بضاحية حى الكويت التابعة لحي الأربعين، وانتقلت قوة من قسم شرطة الأربعين لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة أن مشادة كلامية بين المجني عليه "أحمد. س"، وبين صديقه تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها الأخير "مفك" وسدد طعنة في رقبة صديقه.

ووجه اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهم، وتمكن الرائد أحمد عز رئيس مباحث قسم الأربعين والقوة المرافقة له من إعداد كمين للمتهم "أ.ح " وضبطه قبل هروبه.

وقال مصدر طبي إن المجني عليه وصل المستشفى في سيارة ملاكي وفارق الحياة عقب وصوله متأثرًا بإصابته في الرقبة، والتي فقد على إثرها كمية كبيرة من الدماء. ​