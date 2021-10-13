شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الأمريكي» يوافق بصورة نهائية على رفع سقف الدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعطى مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون موافقته النهائية أمس الثلاثاء على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتا إلى 28.9 تريليون دولار، مما يحول دون خطر التخلف عن سداد الديون حتى مطلع ديسمبر على الأقل.

وحافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار بواقع 219 صوتا مقابل 206 أصوات.