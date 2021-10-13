شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي تعلن الطوارئ لمواجهة أعمال العنف في الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة التشيلية أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ في جنوب البلاد، من أجل مواجهة موجة العنف هناك.

ووفقا لما قاله الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا أمس، فإن هذا يعني أن القوات المسلحة قد تدعم الشرطة في مقاطعات بيوبيو وأراوكو وماليكو وكوتين خلال الأسبوعين المقبلين.

وشهدت المنطقة جنوبي تشيلي هجمات متكررة من الحرق المتعمد للمنازل والمركبات. ويعتقد أن بعض المهاجمين هم من الجماعات المتطرفة من شعب المابوتشي الأصلي، الذين كانوا يقاتلون منذ عقود من أجل استعادة أراضيهم.