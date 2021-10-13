شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الليبية.. تقرير مصير وطي صفحة من الفوضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا والمحددة في 24 ديسمبر القادم، مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد نحو استعادة الاستقرار، وهو ما أكده وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد الدايري، الذي شدد على أن الشعب الليبي يرفض رفضا قاطعا كافة أنواع وأشكال التدخل والوجود العسكري على الأراضي الليبية، ولا يمكن أن تقبل البلاد بوجود أي عسكري أجنبي تحت أي مسمى.

ونوه الوزير الليبي الأسبق، إلى أن العديد من الدوائر السياسية الليبية تتطلع، عقب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى وضع سياسات جديدة من شأنها إخراج البلد من بوتقة الارتهان الأجنبي والتدخل الصارخ غير المقبول في الشأن السياسي الداخلي.

ويرى أن تيار الإسلام السياسي وميليشياته، بدعم خارجي، يرغب في عرقلة إجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل، ويواصل منهجه في ارتكاب جرائم الإقصاء السياسي التي مارسها في السابق، قائلا: أتوقع ضغطا من جميع فئات الشعب الليبي على القطاعات الحكومية؛ من أجل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

إرهاب «الإخوان»

وعن رأيه في موقف جماعة «الإخوان» الإرهابية في التطورات السياسية والعسكرية في البلاد، أوضح الدايري أن غالبية الليبيين رفضوا ما قام به «التيار الأصولي» الذي يضم حزب «العدالة والبناء» الإخواني بفرض قانون العزل السياسي بالقوة عام 2013، مشيرا إلى أن تركيزه كان ينصب على إقصاء التيار الديمقراطي المدني.

ودعا الدايري الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم حسب ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570 الصادر في 16 أبريل 2021 ومقررات مؤتمر برلين في 23 يونيو 2021، وأكد أن الشعب الليبي لن يسمح بعودة تيارات الإسلام السياسي للهيمنة على مقاليد الأمور في ليبيا، وهو يتابع بدقة ما حدث ويحدث في بعض البلدان العربية.

ونوه إلى أنه عقب الانتهاء من المسار السياسي أي بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يأتي المسار الأمني المتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك الميليشيات المسلحة؛ من أجل إخراج كافة القوى الأجنبية النظامية وغير النظامية.

كما أشار إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، انطلق الحديث بقوة عن دور المرأة فيها كمترشحة وكناخبة، وعن إمكانية ترشحها لخوض غمار المنافسة على رئاسة البلاد.

وأوضح الوزير الليبي الأسبق أن ليبيا عانت منذ سنوات من تدخل أجنبي يزداد يوما عن يوم، حتى شعر الليبيون أنهم في بلد صارت صناعة القرار فيه ملكا لأطراف وقوى خارجية.

«مسار برلين»

وقال الدايري: إن التقدم الذي أحرزه «مسار برلين» إزاء الأزمة الليبية ولاسيما بعد وقف إطلاق النار في يونيو 2020 تعثر بسبب وجود الأطراف الخارجية المتحكمة في صناعة القرار الليبي، وإن الرأي العام الليبي طالب وما زال يطالب بإجراء انتخابات رئاسية في موعدها في ديسمبر المقبل لإيجاد أرضية جديدة للشروع في عملية الاستقرار.

وأضاف «إن هناك رغبة حقيقية من دول فاعلة في الملف الليبي؛ وفي مقدمتها مصر بإخراج ليبيا من أزمتها الحالية إلا أن هذه الرغبة تصطدم أحيانا بمصالح بعض الدول الإقليمية المنخرطة في الملف الليبي التي تضغط بدورها على أطراف محلية موالية لها لعرقلة المسار السياسي».

وتطرق وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد الدايري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إلى أن القاهرة تقوم بدور فعال لتسوية الأزمة الليبية، وأن الليبيين يثمنون السياسات الحكيمة للقيادة السياسية في مصر لأنهم يعون أن هدف القاهرة هو دعم الاستقرار ووحدة الليبيين وسيادتهم على أراضيهم.

وتابع: إن الليبيين يثمنون السياسات الحكيمة للقيادة السياسية في مصر التي بدأت في الآونة الأخيرة بإعلان القاهرة في 6 يونيو 2020، مرورا بالخط الأحمر (سرت - الجفرة) في يوليو 2020. وأضاف «رأينا القاهرة ترحب من أجل دعم قضية الاستقرار ومساعدة الليبيين في الخروج من الأزمة الحالية، حيث تحظى السياسات المصرية إزاء ليبيا باهتمام وتقدير شديدين من قبل الشعب الليبي، لأن الليبيين يعون أن نبراس القاهرة هو دعم الاستقرار ووحدة صفوفهم وسيادتهم على أراضيهم».

دور المرأة

وتسعى مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسوية في ليبيا إلى الرفع من نسبة تمثيل المرأة الليبية في الاستحقاقات الانتخابية بما ينسجم مع دورها في المجتمع ودفاعها المستميت عن قيم الحرية والسلام والمصالحة الوطنية.

وأعلن رئيس قسم التوعية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خالد المناعي: إن عدد النساء المسجلات في سجل الناخبين بلغ 1.222.491 امرأة، من بين نحو 2.834.451 ناخبا.

غير أن نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات السابقة الخاصة بمجلس النواب والمؤتمر الوطني السابق سجلت مستوى ضعيفا نسبيا وصل إلى حوالي الـ16 %، في الوقت الذي تعاني فيه المرأة الليبية من التهميش في شغل المناصب القيادية، كما لا تتجاوز الكوتة المخصصة للمرأة في قانون انتخاب مجلس النواب الجديد لا يتجاوز 16 %.

وفي هذا السياق، دشنت ليبيا مبادرة إعداد وتبني الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في ليبيا، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعرب النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، عن أمله في أن تتقلد المرأة الليبية مناصب رفيعة وأن تكون على رأس هرم السلطة في البلاد، ودعا في كلمته باحتفالية انطلاق مبادرة إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، بالعاصمة طرابلس، المرأة إلى خوض الانتخابات المقبلة للمشاركة في التغيير الجذري الذي ستشهده ليبيا.

تضميد جراح

وقال الكوني: إن على المرأة أن تعد العدة لخوض الانتخابات باقتدار، وخاطب نساء بلاده: لا نريدكن أن تمنحن أصواتكن للرجل، بل أن تمنحنها لأنفسكن لتشهد ليبيا التغيير الجذري الذي فشل الرجال في قيادته، مضيفا «إن من المهم تضميد جراح أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا من العشرية السابقة والصعبة عليهن جميعا، لذا من المهم مشاركة المرأة مشاركة حقيقية، ليس للإدلاء بأصواتها وإنما لكي تسهم في المشاركة بالمرحلة القادمة»، مردفا: «نتوق أن نرى برلمان ذا أغلبية نسائية وأن نرى رئاسة دولة نسائية وهذا ليس بالصعب». وفق تعبيره

وعن إطلاق مبادرة إعداد وتبني الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في ليبيا، التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة «إن المرأة الليبية لم تغب يوما عن رؤيتنا لاستقرار ليبيا وعودة الحياة فيها بداية من تمكينها من تقلد وزارات سيادية قيادية لأول مرة في تاريخ ليبيا» وفق تقديره، مشددا على أن حكومته مستمرة في دعم المرأة وتذليل كل ما يعترض طريقها من عراقيل وإمدادها بكل ما تحتاج إليه لتمارس دورها وتساهم بصورة مؤثرة في نشر وتعزيز ثقافة الحوار والسلام.

وتابع الدبيبة «إنه بعد مرور أكثر من 20 عاما على صدور القرار الأممي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، لا توجد خطة وطنية لتنفيذه حتى هذه اللحظة رغم الجهود المبذولة من المرأة الليبية ومنظمات المجتمع المدني»، مشيرًا إلى أن حكومته لن تتوانى عن دعم كل هذه الجهود وتتويجها بإعداد الخطة الوطنية.

تضمين خطة

كما رجح وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، تضمين الخطة الوطنية للتمكين للمرأة ضمن مبادرة دعم استقرار ليبيا المزمع إطلاقها خلال المؤتمر الدولي الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري بطرابلس، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بموضوع السلام والأمن للمرأة الليبية، في ظل رؤية حكومة الوحدة الوطنية ومبادرة عودة الحياة، ودعم الاستقرار.

ويشير المراقبون إلى أهمية أن تحتل المرأة مكانتها خلال الفترة القادمة ولاسيما من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك بهدف تحقيق انطلاقة جديدة في مواجهة الموروث الاجتماعي وسياقات تجاهل المرأة كفاعل أساسي على الصعيد السياسي وفي مفاصل القرار الحكومي.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية خليفة الطرمال، بحثت مع رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خالد السايح آلية التعاون بين المفوضية والوزارة، وثمّنت جهود المفوضية والدور الذي تقوم به من أجل تمكين النساء الليبيات من ممارسة حقهن في الانتخاب، مؤكدة على أهمية التعاون من أجل القضاء على كافة الممارسات التي تحد من دور المرأة السياسي، وإتاحة مساحات أوسع لمشاركتها في بناء الوطن.