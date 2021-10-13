شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: إصلاح العلاقات مع أمريكا يحتاج إلى الكثير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة فيليب إتيان: إنه لا يزال هناك «الكثير من العمل الذي يتعين القيام به» من أجل إصلاح العلاقات مع واشنطن، حتى بعد سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولين في البلدين، حيث يحاول الحليفان تجاوز الخلاف الذي اندلع بسبب توقيع أمريكا اتفاقية دفاع مع أستراليا والمملكة المتحدة.

وقال إتيان في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» أمس الثلاثاء: إن الجانبين بدآ «عملية تشاور عميقة» شملت «اجتماعات مهمة للغاية»، ومن المتوقع أن يجتمع بايدن وماكرون على هامش اجتماع مجموعة العشرين في إيطاليا في نهاية أكتوبر.

ونقلت الوكالة عن إتيان، قوله «قررنا التحرك. لم ننته بعد، لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. ولكن على الأقل لدينا هذه العملية، وستؤدي إلى اجتماع بين الرئيسين في نهاية الشهر».

وتحاول إدارة بايدن إصلاح العلاقات مع فرنسا خلال الأسابيع الماضية منذ اندلاع الخلاف بينهما بسبب قرار أستراليا إلغاء عقد استيراد غواصات فرنسية بقيمة 66 مليار دولار والتحول إلى الولايات المتحدة وبريطانيا بدلا منها.