شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تتعهد بمليار يورو لأفغانستان وجوارها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم ما مجموعه مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدات لدعم الأفغان الذين ظلوا في بلدهم أو فروا إلى أماكن أخرى في المنطقة.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، التعهد الجديد خلال مؤتمر لمجموعة العشرين حول الوضع في أفغانستان أمس الثلاثاء.

وكان التكتل قد تعهد بالفعل بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات إنسانية.

وجرى الإعلان عن التعهد بـ250 مليون يورو أخرى لدعم عمليات الرعاية الصحية، وسيتم تحويل المزيد من أموال الاتحاد الأوروبي إلى دول الجوار التي استقبلت لاجئين من الأفغان.

كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من الدعم لأمن الطاقة في أوكرانيا، وذلك خلال قمة عُقدت، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز العلاقات مع كييف.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في كييف، إن الاتحاد الأوروبي يعمل مع خبراء من أوكرانيا بهدف تعزيز قدرات توصيل الغاز من الاتحاد، كمثال على المساعدة التي تقدمها بروكسل.

ووسط التوترات مع موسكو، لم تعد أوكرانيا تتلقى شحنات مباشرة من الغاز من روسيا منذ عام 2015، وبدلا من ذلك يتم شراء الغاز الطبيعي من خلال شركات وسيطة، مع وصول معظم الشحنات من سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي.