شكرا لقرائتكم خبر عن "غرامة وحبس".. عقوبة المتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة.. اعرف نص القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مؤخرا مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تغليظ العقوبة على المتنمرين على الأشخاص ذوى الإعاقة.

والعقوبة وفقا للتعديلات الجديدة جاءت كالتالي:

"العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة."

وقد شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تأييدا لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، فى ضوء مشروع القانون المقدم من أكثر من عٌشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدين أنه يعد استكمالا لرؤية الدولة وتوجهات القيادة السياسية فى حماية حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة.