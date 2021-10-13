استغلا طفليهما في التسول.. محاكمة زوجين أمام الجنايات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة عاطل وزوجته بتهمة الاتجار بالبشر لقيامهما بتأجير نجلهيما لآخرين لاستغلالهما في أعمال التسول بمقابل مالي.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أنها تتهم "س. ف" 36 سنة - لا تعمل، و"و. س" لأنهما في غضون عام 2020، بدائرة قسم شرطة الأهرام، مسا بحق الطفلين المجني عليهما" ك. و" ، "ك. و" ، في الحماية من الاتجار بهما واستغلالهما تجاريا بأن استخدماهما في الأغراض غير المشروعة محل الاتهام التالي.

وأضاف قرار الإحالة، أنهما اتجرا في أشخاص طبيعية وهما ابنيهما الطفلين المجني عليهما بأن استغلا حالة الضعف والحاجة لديهما وسلطتهما الأسرية عليهما، واعتمدا على صغر سنهما وقلة إدراكهما، فاستخدماهما في أعمال التسول والاستجداء من المارة، كما عرضا أولهما على آخرين، بغية استغلاله في تلك الأعمال وغيرها، مقبل تحصلهما على مبالغ مالية، فأضرا بهما نفسيا ومعنويا.

وأوضح قرار الإحالة، أنهما عرضا أخلاق وحياة وصحة الطفلين المجني عليهما لحالات الخطر؛ مهددين سلامة التنشئة الواجب توفيرها لهما، بأن وضعاهما في ظروف من شأنها تعرضهما للإساءة والاستغلال والتشرد، وداومت على مبيتهما في الطرقات دون محل إقامة مستقر، فوجدوا متسولين من المارة بالطريق العام.