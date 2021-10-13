اخبار العالم

الحكومة التشيلية تعلن حالة الطوارئ جنوبي البلاد بعد أعمال العنف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - سانتياجو - (د ب أ)

أعلنت الحكومة التشيلية اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ في جنوب البلاد، من أجل مواجهة موجة العنف هناك.

ووفقا لما قاله الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا اليوم، فإن هذا يعني أن القوات المسلحة قد تدعم الشرطة في مقاطعات بيوبيو وأراوكو وماليكو وكوتين خلال الأسبوعين المقبلين .

وشهدت المنطقة جنوبي تشيلي هجمات متكررة من الحرق المتعمد للمنازل والمركبات.

ويعتقد أن بعض المهاجمين هم من الجماعات المتطرفة من شعب المابوتشي الأصلي، الذين كانوا يقاتلون منذ عقود من أجل استعادة أراضيهم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا