الاحتلال يعتقل طفلاً في رام الله ومستوطنون يقتلعون 70 شجرة زيتون في الخليل

محمد اسماعيل - القاهرة - فلسطين - (أ ش أ)

أصاب جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، طفلًا فلسطينيًا عمره 15 عامًا، عند المدخل الغربي لبلدة سلواد، شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل أصيب في قدمه، قبل أن يتم اعتقاله ونقله بمركبة إسعاف إسرائيلية، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال منع الإسعاف الفلسطيني من نقله أو علاجه.

وفي محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، اقتلع مستوطنون، مساء الثلاثاء، 70 شجرة زيتون في بلدة مسافر يطا.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية جنوب الخليل راتب جبور، إن مستوطنين من مستوطنتي "ماعون" و"حافات ماعون" المقامتين على أراضي المواطنين، اقتلعوا 70 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن حافظ عيسى الهريني.

وأضاف جبور أن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على المزارعين ورعاة الأغنام في المنطقة بشكل يومي، لإجبارهم على ترك أراضيهم.