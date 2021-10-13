"مأساة مروعة".. قطار يقتل ثلاثة مهاجرين جزائريين "دهسا" في جنوب فرنسا

لسبب غير واضح، استلقى أربعة مهاجرين جزائريين على قضبان السكك الحديدية بالقرب من بلدة بجنوبي فرنسا. وعند الفجر دهسهم قطار متجه إلى بوردو، فقتل ثلاثة وأصيب الرابع بجروح خطيرة.





قالت الشرطة، اليوم الثلاثاء (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، إن قطارا قتل ثلاثة مهاجرين جزائريين في جنوب غرب فرنسا أثناء استلقائهم على قضبانه وأصاب رابعا بجراح خطيرة.



وقال ضابط بالشرطة إن أربعة مهاجرين كانوا على السكة الحديد بالقرب من سان جان دو لوز حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا (0300 بتوقيت غرينتش) عندما دهسهم قطار متجه إلى بوردو. وأضاف الضابط أن ثلاثة لقوا حتفهم على الفور بينما أصيب آخر بجروح خطيرة، مشيرا إلى أنه لم يتضح سبب استلقائهم على القضبان.



وقال جيروم بورييه، المدعي العام في بايون، لقناة بي.إف.إم التلفزيونية "جميع الضحايا يحملون جنسية الجزائر"، مضيفا أن ثلاثة منهم كانوا هدفا لإجراءات تتعلق بوجودهم بشكل غير قانوني في إسبانيا، واصفا الواقعة بأنها "مأساة إنسانية مروعة''.



وقد تم التعرف بشكل نهائي على ضحية واحدة فقط، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، تلقى مؤخرًا أمر طرد من السلطات في إسبانيا وفقا للمدعي العام. أما القتيلان الآخران فقد كان لديهما وثائق تشير إلى أنهما كانا في نفس الموقف، لكن السلطات لا تزال تعمل للتحقق من هوياتهما، حسب بورييه في مؤتمر صحفي.



وقال إينيكو الدانا دوات، رئيس بلدية مدينة سيبور المجاورة، لقناة بي.إف.إم التلفزيونية إن المنطقة القريبة من الحدود الإسبانية تعد ممرا للمهاجرين.



المصدر: وكالات