تدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جنوب السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن تحلاف دعم الشرعية في اليمن بقايدة المملكة العربية السعودية عن اعتراض مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وفي وقت سابق الثلاثاء، دمرت الدفاعات السعودية مسيرة حوثية استهدفت أيضا خميس مشيط.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن “كافة محاولات الميليشيا الحوثية العبثية لاستهداف المدنيين تم صدها وتدميرها”.

وكان التحالف أعلن ليل السبت أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أكدت، الجمعة، سقوط مسيرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، أطلقتها الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران. كما أفادت في وقت لاحق عن تدمير مسيرة مفخخة ثانية، حاولت استهداف المدنيين بالمطار، الذي عاد إلى الحركة الطبيعية بعد توقف 30 دقيقة فقط.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل الميليشيا الحوثية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبةً هجمات الحوثيين الإرهابية.