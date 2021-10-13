شاهد..أعضاء طائفة يهودية يعتدون على زميلهم بالضرب لاقتنائه «جوال»

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: اعتدت مجموعة من أبناء طائفة الحريديم اليهودية، على زميل بطائفتهم بالضرب المبرح داخل أحد المحلات التجارية أثناء محاولته شراء هاتف محمول. ونشرت قناة 12 الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق الواقعة، مشيرة إلى أن المجموعة أقدمت على الاعتداء على الشاب بسبب محاولته شراء هاتف محمول ذكي. تجدر الإشارة إلى أن معتقدات طائفة الحريديم اليهودية المتشددة تحرّم اقتناء التكنولوجيا.

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