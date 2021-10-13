شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ثالث أعلى تحذير من عاصفة في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت العاصفة المدارية كومباسوفي إيقاف حركة التداول في بورصة هونج كونج ودفعت الإقليم إلى رفع ثالث أعلى تحذير من العواصف، والذي سيظل ساريًا حتى فجر اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العاصفة تسببت في إغلاق المدارس وعلقت التداول بعد ساعات العمل في شركة هونج كونج للتبادل والتخليص المحدودة.

كانت العاصفة على بعد حوالي 366 كيلومترًا من جنوب وجنوب شرق البلاد وتتحرك بسرعة 25 كيلومترًا، وفقا لمرصد هونج كونج.

وقال المرصد في بيان: "وفقا لمسارها فإن كومباسو ستكون أقرب إلى هونج كونج في وقت مبكر من يوم الأربعاء". في إشارة إلى أن التحذير سيستمر على الأقل حتى قبيل شروق الشمس.