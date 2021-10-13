شكرا لقرائتكم خبر عن غادة على نائبة التنسيقية : درسنا وضع هيئة الطاقة الذرية ميدانيا خلال زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في زيارة رسمية، لهيئة الطاقة الذرية، فى إطار الجولات التي يجريها نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعرف على المشروعات القومية والحيوية في الدولة.

وأشادت الدكتورة غادة علي، بالدور الذى تقدمه هيئة الطاقة النووية في تطويع الاستخدامات السلمية للعلم النووي، لخدمة وأمن وأمان المواطن وتنمية المجتمع ودعم الاقتصاد المصري، في ضوء ما يتوافر بالهيئة من خبرات علمية وبشرية على مدار أكثر من ستين عاماً، حيث تعد الهيئة أحد الأعمدة والركائز الأساسية لدعم البرنامج النووي المصري والبحث العلمي في مصر في مجالات الطاقة الذرية.

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هيئة الطاقة الذرية ومثيلاتها من أهم ماترتكز عليه الدولة في مشروعاتها المستقبلية، وتتضمنه خطتها فى البحث العلمي والجامعات، وتضمنت الزيارة عددا من المنشآت الحيوية والهامة بالهيئة مثل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني ووحدات التشعيع الجامي، بالإضافة إلي وحدة معالجة النفايات المشعة بالهيئة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، الذي أعرب عن خالص سعادته بهذه الزيارة، والتي تعتبر الزيارة الرسمية الأولي للهيئة، وأثني على الدور المتميز والنشاط الملموس والنجاحات التي حققها أعضاء التنسيقية بالبرلمان المصري بغرفتيه، وكان ضمن وفد الاستقبال

الدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية والدكتور شريف الجوهري مستشار رئيس الهيئة.

وضم الوفد من أعضاء مجلس النواب النائبة غادة على، النائب محمد اسماعيل، والنائب محمد تيسير، والنائبة ايمان الألفى، ومن أعضاء مجلس الشيوخ النائب محمد عزمي، والنائب محمد السباعى ، ومن أعضاء التنسيقية نور الدين الشيخ، وحسام الدين فوزى، وسمية هاشم.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب في زيارة لهيئة الطاقة الذرية لهيئة الطاقة الذرية نواب تنسيقية شباب الأحزاب نواب تنسيقية شباب الأحزاب في زيارة لهيئة الطاقة الذرية نواب تنسيقية شباب الأحزاب في زيارة لهيئة الطاقة الذرية نواب تنسيقية شباب الأحزاب في زيارة لهيئة الطاقة الذرية

الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب