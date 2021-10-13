شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": 395 صحفيا يتنافسون على جوائز الصحافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين، غلق باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية عن الأعمال المنشورة خلال عام 2020، مضيفة أن عدد المتقدمين للمسابقة منذ فتح باب التقديم فى 21 أغسطس 2021 وحتى غلق باب التقديم أمس الإثنين 11 أكتوبر 2021 بلغ 395 عملًا.

وأكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أن المسابقة شهدت هذا العام إقبالًا كثيفًا رغم ظروف كورونا، حيث تلقت اللجنة 395 عملًا فى جميع فروع المسابقة والتى تشمل 12 فرعًا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا فى مسابقة الجوائز الخاصة.

واوضحت المشرف العام على المسابقة، أنه جار الانتهاء من تكويد الأعمال تمهيدًا لإرسالها للمحكمين لاختيار الفائز منها، وعقب إعلان النتيجة سوف يتم إقامة حفلًا كبيرًا بمقر النقابة لتكريم الفائزين، والزملاء الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه لعام 2020.