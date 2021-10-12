شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب رد فعل.. لن تصدق ماذا فعل مرشحون عراقيون بعد خسارتهم في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، فيديوهات وصوراً “غريبة” لردود أفعال مرشحين في الانتخابات التشريعية بعد إعلان خسارتهم.

ووثق البعض قيام مرشحين بسحب خدمات كانوا قد قدموها بالفعل، أثناء ترشحهم للأهالي بعد خسارتهم، الأمر الذي أثار الجدل .

ونرصد لكم في التغريدات التالية أبرز ما تم تداوله في هذا الشأن:

مرشح مستقل خاسر من الدائرة الثانية بمحافظة بابل يتهم مفوضية الانتخابات بسرقة اصواته.