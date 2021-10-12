شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة سخرية من وزير دفاع دولة الاحتلال حول طريقة استخدام نتنياهو لجواله (فيديو متداول) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر وزير دفاع دولة الاحتلال بيني غانتس، وهو يسخر من طريقة استخدام بنيامين نتنياهو لهاتفه.

ويظهر الفيديو غانتس، وهو يقلد طريقة نتياهو العنيفة مع تصفح هاتفه، لتظهر على وجهه علامات الدهشة والسخرية، وأنه يجب تصفح الهاتف بطريقة سهلة قام بمحاكاتها.

ويظهر بالفعل نتنياهو داخل الفيديو وهو يقوم بتصفح هاتفه بطريف منفعلة وعنيفة وهي التي سخر منها وزير دفاع دولة الاحتلال.