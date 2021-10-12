شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نصف مليون حبة مخدرة بدولة عربية.. تعرف على مخابئها السرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت قوات الأمن العام في الأردن، من إحباط مئات الآلاف من الحبوب المخدرة.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، العقيد عامر السرطاوي، قد أعلن إحباط محاولة عدد من الأشخاص تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى إحدى دول الجوار.

وفي التفاصيل فقد وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات حول محاولة عدد من الأشخاص تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن.

كما تم جمع المعلومات، والتي حددت مركبة الشحن المشتبه بها وجرى متابعتها وتحديد موعد تحركها باتجاه أحد المعابر الحدودية.

وقام المهربون بوضع المواد المخدرة، داخل مواسير بلاستيكية أخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة وضبطت بداخلها كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة قدرت بنصف مليون حبة.