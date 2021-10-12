شكرا لقرائتكم خبر عن «العشرين» تتعهد بالتصدي للأزمة الإنسانية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعّهد قادة دول مجموعة العشرين بتقديم مساعدات والتصدي للأزمة الإنسانية في أفغانستان, في حين وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو للشعب الأفغاني.

جاء ذلك في ختام قمة استثنائية طارئة عقدت عبر الاتصال المرئي لقادة مجموعة العشرين مخصصة لمناقشة الأوضاع في أفغانستان نظّمتها إيطاليا.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في مؤتمر صحفي عقب القمة الاستثنائية أن القمة تعد نجاحًا واستجابة أولى متعددة الأطراف للأزمة الأفغانية, مشيرا إلى أن "هناك توافقاً في الآراء بشكل أساسي حول الحاجة لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية" في أفغانستان.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين التزامه بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم الأفغان داخل بلادهم وأولئك الذين فروا إلى دول أخرى.