شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يكشف تفاصيل الكارثة الإنسانية في «العبدية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، التحذير من كارثة إنسانية وشيكة جراء حصار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران المتواصل على مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب منذ قرابة الشهر، ونفاد مخزونها من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف المعدات في المستشفى الوحيد بالمديرية جراء نفاد مادة الديزل وانقطاع الكهرباء بشكل كامل.

وقال عبر "تويتر": "مصادر طبية في المديرية أكدت وجود 160 مصابا بين المدنيين بجروح متفاوتة بينهم نساء وأطفال جراء قصف مليشيا الحوثي الإرهابية العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للقرى ومنازل المواطنين، وعجز المستشفى الوحيد بالمديرية عن تقديم الخدمات وتعذر اخلائهم لمناطق أخرى جراء الحصار".

وتابع:" استهدفت مليشيا الحوثي الارهابية أكثر من 500 منزل في قرى (شعب الجنع، درب الحبه، النمصية المذود، الشيب الخالفه، الملاحة، الركبه، ثمده، القرية، الحيد الأحمر، الجديده، المكنة، الحقل، خليلة، وادي الاقطع،الثافرة)، واستهداف قناصتها كل جسم متحرك في قرى (الحجلة، المذود، النمصية)".