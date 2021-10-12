شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تندد بهجوم على تركيا عبر الحدود من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

نددت واشنطن بهجوم وقع على تركيا عبر الحدود انطلاقًا من سوريا قبل يومين، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء.



وقُتل ضابطان من الشرطة التركية، الأحد الماضي، في هجوم بصاروخ موجه في منطقة أعزاز شمال سوريا، وقالت أنقرة إن وحدات حماية الشعب الكردية هي التي نفذته.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال، أمس الإثنين، إن تركيا مصممة على القضاء على التهديدات التي تأتي من شمال سوريا.