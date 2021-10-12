الخارجية الأمريكية تقول إن "مناقشات مثمرة" جرت مع طالبان حول المساعدات الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن ”مناقشات مثمرة“ جرت بين الولايات المتحدة وطالبان حول قضية المساعدات الإنسانية لأفغانستان خلال اجتماعات نُظمت في قطر، مطلع الأسبوع، ووصف المحادثات بأنها ”إيجابية إلى حد كبير“.



وأضاف برايس، أن اجتماعًا آخر عُقد، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين من طالبان شارك فيه مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إلى جانب مسؤولين أمريكيين.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت، اليوم الثلاثاء، ”إن الاتحاد الأوروبي سيعلن خلال قمة مجموعة العشرين الافتراضية في روما عن برنامج مساعدات بقيمة مليار يورو للشعب الأفغاني، ودول الجوار، لتجنب انهيار إنساني“.

وأضافت في بيان أن ”الحزمة تشمل 300 مليون يورو لغايات إنسانية سبق أن اتفق عليها، وهذه المساعدة الإنسانية ستواكبها مساعدة إضافية متخصصة من أجل اللقاحات، وتأمين مساكن، وكذلك حماية المدنيين، وحقوق الإنسان“.