كامالا هاريس: على أمريكا مواجهة ماضيها المشين مع السكان الأصليين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، إن قدوم المستكشفين الأوروبيين الذين وصلوا لأول مرة إلى الشواطئ الأمريكية كان ”نذيرًا بموجة دمار للشعوب الأصلية، وإنهم ارتكبوا أعمال عنف، وسرقة للأراضي، ونشروا الأمراض“.



وأضافت هاريس أمام المؤتمر الوطني للهنود الأمريكيين، وهو أكبر منظمة أمريكية للشعوب الأصلية: ”علينا ألا ندفن رؤوسنا في الرمال أمام هذا الماضي المشين“.

وأشارت إلى أنه ”يجب أن نلقي الضوء عليه، وأن نبذل كل ما بوسعنا لمداواة آثار ذلك الماضي في المجتمعات الأصلية اليوم“.