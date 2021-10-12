الشرطة النيبالية تعلن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة 16 آخرين إثر انحراف حافلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة النيبالية اليوم الثلاثاء مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة 16 آخرين إثر انحراف حافلة ركاب عن الطريق في غرب نيبال.



ووقع الحادث عندما فقد سائق حافلة ركاب يقل نحو 40 راكبا السيطرة عليها، وانحرف عن الطريق في منطقة موجو، وفقا لما قاله المتحدث باسم شرطة نيبال باسانتا باهادور كونوار.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "الحافلة كانت قادمة من منطقة نيبالجوني ومتوجهة إلى منطقة جامجادهي في موجو. ولم يتم بعد حصر التفاصيل حول الضحايا".

وصنفت حالة بعض المصابين على أنها خطيرة، وجرى نقلهم جوا لعدة مستشفيات.

ويعتقد أن الكثير من القتلى من المهاجرين العائدين من الهند للاحتفال بعيد داشاين مع أسرهم.

وعادة ما تشهد نيبال حركة مرتفعة على الطرق خلال موسم الاحتفالات، كما أن حوادث الطرق شائعة الحدوث بسبب ضعف البنية التحتية للطرق وانتهاك قواعد المرور.