الكويت.. التحقيق مع مسؤول حظر تجديد إقامات الوافدين فوق الـ60 عاما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أحالت الكويت مسؤولا للتحقيق بسبب قرار متعلق بحظر تجديد إقامات وافدين، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت إن ”وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله السلمان، أحال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى إلى التحقيق على خلفية إصداره قبل عام قرارا بحظر تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عامًا فما فوق، وأبطلته إدارة الفتوى والتشريع مؤخرا“.

ونقلت صحيفة ”القبس“ عن مصادر ”مطلعة“ قولها إن ”إحالة الموسى تمت بناءً على توصية من مجلس الوزراء“، إثر إصداره القرار الذي وُصف بـ“غير القانوني“، الذي كان من شأنه التسبب ”بعواقب اقتصادية وإنسانية“ فيما لو تم تطبيقه.