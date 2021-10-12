10 ملايين لتر مياه يضخها مركز الملك سلمان بحجة وصعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضخ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 10 ملايين لتر مياه خلال شهر واحد في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأعلن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي عن ضخ 7.561.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام خلال سبتمبر الماضي، و2.439.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتوزيع 310 حقائب نظافة شخصية، و80 حقيبة لنظافة الحمامات، وتنفيذ حملتين لنظافة المخيمات و345 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتنفيذ 7 حملات رش يرقي، و6 حملات رش ضبابي بمحافظة حجة.

كما ضخ في محافظة صعدة 400.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 160.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28,742 فردا.

من جهته، قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمديرية سيئون في محافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ700 مستفيد ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال سبتمبر 2021، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.