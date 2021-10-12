توقيف وزير لبناني في قضية انفجار بيروت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر المحقق العدلي اللبناني في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي، طارق البيطار أمس مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق، النائب علي حسن خليل، في أعقاب تغيبه عن جلسة الاستجواب التي كانت محددة أمس.

وكان مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب استدعاهم المحقق العدلي، وهم الوزراء السابقون علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، كما لم يمثل الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام المحقق العدلي.

يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص، وجرح أكثر من ستة آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.