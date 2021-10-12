شكرا لقرائتكم خبر السيسي: على الأوروبيين تفهم ما يحدث في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى أمس أنه «على أصدقائنا الأوروبيين تفهم حقيقة ما يحدث في مصر»، قائلا «نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه».

وأضاف السيسى خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشجراد مع مصر، المنعقدة في المجر «مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز، لا، أنا مسؤول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم، وهذا أمر ليس باليسير، المجر فيها 10 ملايين مواطن، هولندا فيها 40 مليون مواطن، ومصر فيها 100 مليون».

وتابع «65 % من شعب مصر شباب وعنده أمل وعاوز يعيش، وعاوز أقول للأصدقاء في فيشجراد: أشكركم على الموقف الداعم للدولة المصرية».