حملة تعمير دولية لمنازل اللاجئين في غزة

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وقال مفوض.عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، في مؤتمر صحفي على أنقاض منزل مدمر في غزة، إن 8500 عائلة لاجئة تشردت من منازلها في القطاع بفعل تدميرها وتضررها في الهجوم الإسرائيلي الأخير.
وأوضح أن نحو 1200 عائلة لاجئة من العدد المذكور لم تتمكن حتى الآن من العودة إلى منازلها، مشيرا إلى أن أونروا ستبدأ بإصلاح وإعادة إعمار تلك المنازل كأولوية قصوى.
وأفاد بأن أونروا بحاجة إلى مبلغ 20 مليون دولار هو قيمة العجز المالي حاليا لسد النقص.
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