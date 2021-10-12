الرئيس الجزائري يبحث ترتيبات زيارته لتونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الرئاسة التونسية أمس عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى البلاد بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة.

وأوضحت أن اتصالا جرى بين الرئيس قيس سعيد والرئيس الجزائري، تضمن ترتيبات الزيارة، دون تحديد موعد لها، حيث يحظى الرئيس قيس سعيد بدعم الجزائر.

وقال تبون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، «إن الجزائر لا تريد التدخل في شؤون تونس الداخلية كما أنها «لا تقبل الضغط على تونس من قبل أطراف خارجية».

كما ذكر تبون أنه سيقوم بزيارة دولة إلى تونس مع وفد وزاري هام، يتم خلالها التوقيع على كافة الاتفاقيات المجمدة بين الدولتين.