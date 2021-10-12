محاصرة بالحمم البركانية.. تقديم الرعاية للحيوانات الأليفة عبر الجو في لا بالما

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد - (د ب أ)

جرى تقديم الرعاية للعديد من الحيوانات الأليفة المحاصرة بالحمم البركانية المتدفقة في جزيرة لا بالما التي ضربتها الثورة البركانية، من الجو لعدة أيام.

وأعلنت إدارة الجزيرة اليوم الثلاثاء أن شركتين تقدمان الطعام والماء إلى الحيوانات بشكل يومي بمساعدة طائرة مسيرة.

وأكد مفوض الأمن والطوارئ نيفيس روزا أرويو إن شركة الإلكترونيات "تيكوم سولوسينونز" وشركة الرحلات السياحية "فولكانيك لايف" تستحقان الشكر من حكومة الجزيرة.

وتم اكتشاف الحيوانات الأليفة، ومن بينها قطة بيضاء، قبل خمسة أيام بواسطة طائرة مسيرة بها كاميرا في حوض ماء فارغ، وفي أماكن أخرى. ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليها على الأرض بسبب الحمم البركانية التي تحاصرها.