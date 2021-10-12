مقتل ربة منزل وطفلتها بطلقة طائشة من "مسجل" بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

لقيت ربة منزل مصرعها وطفلتها، متأثرتين بطلق ناري طائش من شقيق زوجها، وتقرر نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى بركة السبع المركزي بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة بركة السبع، بمقتل ربة منزل وطفلتها أثناء وقوفهما في شرفة منزلهما، بطلق ناري عن طريق الخطأ.

وأفاد شهود عيان أن شقيق زوجها (مسجل خطر)، هو من أطلق النار عقب مشاجرة نشبت مع والده بالأسلحة النارية، فأطلق أعيرة استقرت إحداها بجسد الأم وطفلتها، والتي تصادف خروجها إلى النافذة بعد ارتفاع الأصوات بالشارع.

من جانبها، داهمت قوة من الشرطة منزل المتهم في إطار محاولة ضبطه وإحضاره، والتحقيق معه فيما أسفرت عنه تحريات رجال المباحث، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.​