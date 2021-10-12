قريباً.. حبوب “ميرك” لعلاج “كورونا” في أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 8 ثواني

يدرس الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاق توريد مع شركة الأدوية الأمريكية “ميرك” بشأن حبوب تجريبية لعلاج “كوفيد-19” في حال بدء الشركة عملية طلب الموافقة من الجهات المختصة، بحسب تقرير.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي قوله إن الكتلة ستدرس شراء عقار “مولنوبيرافير” إذا تعاونت “ميرك” مع وكالة الأدوية الأوروبية في طلب الموافقة على العلاج.

وكانت “ميرك” قد تقدمت بالأمس بطلب للحصول على ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة، بعد إعلانها تطوير عقار فموي يخفض خطر دخول المستشفيات والوفاة بنسبة 50% للمصابين بفيروس “كورونا”.

ومع تطعيم نحو 75% من البالغين في الاتحاد الأوروبي ضد فيروس “كورونا”، فإن الكتلة توقع صفقات مسبقة فقط عندما تبدأ الأدوية ما يسمى بمرحلة المراجعة المتجددة مع وكالة الأدوية الأوروبية.