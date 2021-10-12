إيران تعتقل 10 أشخاص بتهمة التجسس على مراكز حساسة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - أعلنت الأجهزة الأمنية في إيران، مساء الثلاثاء، اعتقال 10 أشخاص في محافظة بوشهر جنوب البلاد، بتهمة ”التجسس“، لصالح أجهزة مخابرات بعض دول المنطقة.

وقالت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، في بيان نشرته وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، إنه ”تمت إحالة المعتقلين وقضاياهم إلى القضاء لإصدار الأحكام“.

ولم يذكر البيان أسماء المعتقلين وتفاصيل إلقاء القبض عليهم، أو الدول التي تجسسوا لصالحها.

لكنه أشار إلى أنهم ”جمعوا معلومات استخبارية لأجهزة استخبارات بعض دول المنطقة، كما تجسسوا على مراكز حساسة في البلاد“.

وأضاف أن ”أجهزة الاستخبارات (الخارجية) استفادت من قدرات الإيرانيين المقيمين لديها في جمع المعلومات، والتجسس على المراكز الحساسة في البلاد“.

وتضم محافظة بوشهر موقعا مهما للطاقة النووية، كما تضم مصانع لإنتاج البتروكيماويات.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زار المحافظة يوم الجمعة الماضي.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الاستخبارات عن تمكنها من ضبط جماعة وصفتها بـ“الإرهابية“ كانت تنوي شن هجمات تستهدف بعض المراكز الحساسة والحيوية في البلاد.

وقالت في بيان نشرته وكالة أنباء ”تسنيم“ إنه تم ”الكشف عن مجموعة إرهابية تابعة لأجهزة مخابرات الدول المعادية، وتمت مهاجمة المجموعة في عملية استخباراتية“.

ولم يوضح البيان الإيراني عدد أعضاء هذه المجموعة والمدينة التي جرى اعتقالهم فيها والجنسيات التي يحملونها.

وأضاف البيان أن ”المجموعة كانت تحاول القيام بأعمال مسلحة ضد بعض المراكز الحساسة والحيوية في البلاد“.

وتطلق إيران كلمة ”الدول المعادية“ في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الغربية، وعادة ما يواجه المعتقلون في إيران بتهمة التجسس أحكام الإعدام.

وفي تموز/يوليو الماضي، كشفت دائرة مكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيرانية عن اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي ”الموساد“، وضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والعتاد في حدود غرب إيران.

ومطلع نيسان/أبريل الماضي، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أيضا أنها اعتقلت جاسوسا يعمل لصالح إسرائيل، وآخرين يعملون لدول أخرى، في إقليم أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وأعدمت إيران، العام الماضي، أحد مواطنيها بعد إدانته بالتجسس لصالح الولايات المتحدة والاستخبارات الإسرائيلية.

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة بهجوم مسلح قرب مدينة ”دماوند“، شرق العاصمة طهران.

واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال محسن فخري زاده، مهندس البرنامج النووي الإيراني كما تراه أجهزة استخبارات غربية.