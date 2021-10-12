من 4 مراحل.. تفاصيل خطة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تتواصل الجهود لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، حيث كشفت وسائل اعلام ليبية اليوم الثلاثاء، تفاصيل خطة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة التي أعدت في جنيف قبل أيام، من قبل أعضاء اللجنة العسكرية وممثلي الدول الراعية لمؤتمر برلين.

خطة إخراج المرتزقة تنص على البدء أولا من خطوط التماس، فكل طرف سيقوم بسحب القوات الأجنبية إلى نقاط متفق عليها في مدينتين معينتين، وفي الخطوة الثانية، يتم استدعاء مراقبين دوليين سيدخلون إلى ليبيا بإشراف دولي وسيعملون مع مراقبين محليين على تنفيذ الخطة الموضوعة في جنيف والتي تستلزم الإخلاء بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وتتضمن المرحلة الثالثة، الشروع من قبل المراقبين في عملية رصد الأعداد الحقيقية للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتوثيقها توثيقا صحيحا، بعيدا عن التقديرات، حتى يشرع في وضع التفاصيل المتبقية للإخلاء.

أما الخطوة الرابعة والأخيرة، فسيتم ترحيل المرتزقة من ليبيا على شكل دفعات متتالية، وفق خارطة زمنية محددة لم يُكشف عن تفاصيلها بعد.

وتؤكد خطة جنيف العسكرية رغبة اللجنة المشتركة، ومن يدعمها من الخلف، في إخلاء ليبيا من أي عنصر أجنبي، ومع اقتراب موعد الانتخابات تزداد المطالبات بضرورة تهيئة الأجواء أمام العملية الانتخابية.

يشار إلى أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5،طالبت في أغسطس آب الماضي، المجلس الرئاسي والحكومة بتجميد أي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة، معلنة أنها اتفقت على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج كافة المرتزقة والعناصر الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت.

وتسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ترسيخ الاستقرار في ليبيا وضبط الأوضاع الأمنية، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.ه