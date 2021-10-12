طالبان تحذر: عدم الاستقرار بأفغانستان ليس في مصلحة أي طرف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت حركة “طالبان” الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل لقاء وفد الحركة مع مسؤوليين أوروبيين، في الدوحة.

أكد المتحدث باسم خارجية طالبان، عبد القهار بلخي، في بيان له، اليوم، أن “وزير خارجية إمارة أفغانستان مولوي أمير خان متقي، قد عقد في العاصمة القطرية، الدوحة، لقاء مع وفد رفيع المستوى من سفراء وممثلي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى”.

وشدد مولوي أمير خان متقي خلال لقائه بالدوحة وفدا أمريكيا أوروبيا، من أن إضعاف الحكومة الأفغانية لا يصب في مصلحة أي طرف، بدعوى أن آثاره السلبية ستؤثر على العالم في قطاع الأمن والهجرة والاقتصاد، بشكل مباشر، موضحا أنه لم تسفر تكتيكات الضغط عن نتائج في أفغانستان، داعيا إلى تبني التفاعل البناء والتعاون.

واتفق المشاركون في الاجتماع في الدوحة على أن عدم الاستقرار في أفغانستان ليس في مصلحة أي طرف، في وقت أوضح الوفد الأوروبي خلال اللقاء أن لديهم بعض المخاوف الواجب على الحركة معالجتها، والتي ستؤدي إلى آثار إيجابية على العلاقات الثنائية.

وبالأمس، صرحت حركة “طالبان”، أن وفدي الولايات المتحدة والحركة اتفقا، خلال اجتماع بالدوحة، على استمرار المناقشات مستقبلا إذا لزم الأمر، كونها فرصة جيدة للتفاهم.

وجاء ذلك بعد حوار استمر يومين، ناقشا خلاله القضايا السياسية بشكل معمق، وتعهد الجانب الأمريكي بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني فضلا عن تسهيلات للمنظمات الإنسانية الأخرى.

وأشار متحدث باسم الحركة إلى أن الوفدين اعتبرا التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة، أفضل طريقة لحل المشكلات العالقة بين الطرفين.