لابيد لسوليفان: هناك حاجة لخطة بديلة للاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2021 11:04 مساءً

التقى “وزير الخارجية الإسرائيلي” يائير لابيد مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في واشنطن وتطرقا إلى الملف الإيراني والأوضاع في قطاع غزة.

وأشار لابيد إلى أن “اللقاء دار حول الملف النووي الإيراني”، مشيرا إلى “الحاجة إلى خطة بديلة للاتفاق النووي”.

وتابع: “عرضت على المستشار الأميركي خطة اسرائيلية بخصوص تحسين الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة مقابل التهدئة”.

وأضاف: “الخطة تتمحور حول الاقتصاد من أجل الأمن”.

تصريحات لابيد تأتي بعد يوم من تحذير رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي أكد أن بلاده تراقب عن كثب ما يجري في سوريا وعلاقته بإيران.

كما أكد أن إسرائيل ستحتفظ بمرتفعات الجولان، التي استولت عليها في حرب 1967، حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق. وأضاف: “حتى لو غير العالم موقفه من سوريا أو فيما يتعلق ببشار الأسد فإنه لن يكون لذلك تأثير على مرتفعات الجولان.