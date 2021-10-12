3 قتلى في حادث مروع جنوبي فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب رابع، إثر تعرضهم لحادث مروع حيث صدمهم قطار جنوب غربي فرنسا.

وقالت السلطات المحلية إنها تعتقد بأن الضحايا مهاجرين، مشيرة إلى أن وجودهم في هذه المناطق ربما يكون أمرا معتادا.

ذكرت ذلك وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن الحادث وقع صباح اليوم الثلاثاء.

ولفتت الصحيفة إلى قول السلطات المحلية في فرنسا إن الضحايا يعتقد أنهم مهاجرين كانوا نائمين على خط السكك الحديدية الذي يستخدمه القطار.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع على خط القطار الذي يربط بلدة أونداي، على الحدود الفرنسية الإسبانية، ومدينة بوردو، جنوب غربي البلاد.