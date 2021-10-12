شكرا لقرائتكم خبر عن مروع.. قطار فرنسي يدهس مهاجرين عرب أثناء نومهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
واقعة مروعة نشرتها الصحف الفرنسية، عن دهس قطار لعدد من المهاجرين، بينهم جزائريان، أثناء نومهم.
وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام عن متحدثة باسم الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، فإن 3 مهاجرين لقوا حتفهم في جنوب غرب البلاد.
وفي التفاصيل فإن 4 مهاجرين كانوا على مسار القطار بالقرب من “سان جان دو لوز” حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا عندما صدمهم القطار، حيث لقي 3 منهم حتفهم على الفور فيما أصيب آخر بجروح خطيرة.
وأضافت أن اثنين من المهاجرين من الجنسية الجزائرية بينما لا تزال جنسية الاثنين الآخرين غير معروفة.
يذكر أن المنطقة التي وقع بها الحادث تعد ممراً للمهاجرين، هي قريبة من الحدود الإسبانية.
كانت هذه تفاصيل خبر مروع.. قطار فرنسي يدهس مهاجرين عرب أثناء نومهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.