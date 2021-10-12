شكرا لقرائتكم خبر عن مروع.. قطار فرنسي يدهس مهاجرين عرب أثناء نومهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

واقعة مروعة نشرتها الصحف الفرنسية، عن دهس قطار لعدد من المهاجرين، بينهم جزائريان، أثناء نومهم.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام عن متحدثة باسم الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، فإن 3 مهاجرين لقوا حتفهم في جنوب غرب البلاد.

وفي التفاصيل فإن 4 مهاجرين كانوا على مسار القطار بالقرب من “سان جان دو لوز” حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا عندما صدمهم القطار، حيث لقي 3 منهم حتفهم على الفور فيما أصيب آخر بجروح خطيرة.

وأضافت أن اثنين من المهاجرين من الجنسية الجزائرية بينما لا تزال جنسية الاثنين الآخرين غير معروفة.

يذكر أن المنطقة التي وقع بها الحادث تعد ممراً للمهاجرين، هي قريبة من الحدود الإسبانية.