شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب القاهرة وعدة محافظات بقوة 6.1 ريختر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شعر سكان القاهرة، وعدد من المحافظات المصرية بهزة أرضية، اليوم الثلاثاء.

ووقعت الهزة الأرضية التي استتمرت لثوان وشعر بها سكان الأدوار العليا على وجه الخصوص نحو الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة، بحسب بوابة الأهرام.

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية الساعة 11:25 دقيقة بقوة 6.1 جنوب جزيرة كريت.

ورغم عدم صدور بيان رسمي من الشبكة القومية للزلازل، قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي إن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقيالس ريختر شعرت به معظم محافظات الجمهورية.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيلا حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.