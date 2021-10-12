واشنطن تدعو السلطات اللبنانية إلى تسريع التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعت واشنطن، الثلاثاء، السلطات اللبنانية إلى تسريع التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت.



وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي: "ندعم استقلال القضاء اللبناني وندعو سلطات البلاد إلى تسريع وتيرة التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت".

وحول الحكومة التونسية، عبر برايس عن نهنئة بلاده لتونس بتشكيل حكومتها الجديدة برئاسة نجلاء بودن.

وبشأن تنظيم داعش في أفغانستان، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه "مازال يشكل تهديدًا مشتركًا للولايات المتحدة وشركائها ولحركة طالبان نفسها".

وبعد أكثر من عام على التفجير الذي دمّر العاصمة بيروت وأدى إلى سقوط آلاف الجرحى وأكثر من 200 قتيل، لم تصل التحقيقات إلى نتيجة حاسمة، فيما يرفض معظم المسؤولين رفع الحصانات عن النواب والوزراء للمثول أمام القضاء.

والثلاثاء، هدد وزراء حزب الله، اجتماع حكومة لبنان، باستخدام كل أساليب الترهيب لتنحية قاضي التحقيق، في محاولة لطمس بصمات الحزب في قضية انفجار مرفأ بيروت.