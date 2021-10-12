العاهل الأردني وأمير قطر يجريان مباحثات في الدوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، في الدوحة يوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.



وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“ فإن الجانبين أكدا ”الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية، إضافة إلى زيادة فرص التشغيل للأردنيين في قطر“.

وأشارت إلى أنه ”تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية“.