شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تقر ميزانية الاتحاد بـ 290 مليار درهم حتى عام 2026 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقرَّ مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الثلاثاء، ميزانية اتحاد دولة الإمارات للفترة حتى عام 2026، بإجمالي 290 مليار درهم إماراتي، وفق ما أوردته، وكالة أنباء الإمارات ”وام“.



وترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعًا لمجلس الوزراء في جناح الإمارات بـ“إكسبو 2020 دبي“، حيث أُقرت ميزانية الاتحاد، والمنهجية الجديدة للعمل الحكومي، إلى جانب اعتماد تعيينات في مناصب مختلف بالدولة.