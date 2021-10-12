ليبيا.. انتشال 25 جثة من 5 مقابر جماعية غرب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الثلاثاء، انتشال 25 جثة مجهولة الهوية من 5 مقابر جماعية في مدينة ترهونة غرب البلاد، حيث عُثر على عشرات المقابر الجماعية منذ، منتصف العام الماضي.



وأوضحت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، أن ”فرق إدارة البحث عن الرفات، قامت بالعمل على عدد 5 مقابر جماعية بموقع (مكب القمامة العام) بترهونة“، اكتشفت، يوم أمس الإثنين.

وأشارت الهيئة، إلى ”أنه بالرغم من الصعوبات وتعرض فرقها للخطر من حيث الروائح والآفات، تم استخراج 25 جثة مجهولة الهوية، موزعة على المقابر الخمس“.