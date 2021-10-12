«داخلين على مرحلة الفقر».. السيسي يؤكد: «مصر تعاني من ندرة شديدة في المياه»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ليس لديها أي مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل، مضيفاً: "نحن نعتبر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه".

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجرى يانوش أدير، اليوم الثلاثاء.

وأشار السيسي إلى أن حضارة مصر على مدى آلاف السنين "لم تقم إلا على نهر النيل، وبقية الأراضي المصرية 85% أو 95% منها أراضى صحراوية جافة".

وتابع الرئيس السيسي: "نحن بالفعل حاليا داخلين في مرحلة خط الفقر المائي.. أقل من 500 متر مكعب من المياه للفرد في العام".

ولفت إلى أن مصر تقوم بإنشاء محطات لمعالجة وتحلية مياه البحر، مضيفاً: "ده برنامج ضخم جدًا قد تصل تكلفته لما يقرب من 80 مليار دولار".

وواصل السيسي: "نحن لا نريد أن تكون المياه سبب في الصراع أو المشكلات أو الصدام، ولكن لتستخدم المياه في التنمية والتعاون فيما بيننا، وخليني أسجل إعجابى الشديد بما يتحقق في المجر من قدرات علمية وتكنولوجية في إعادة استخدام المياه وفى التكنولوجيا الخاصة باستنباط السلالات التي تستطيع أن تتحمل الجفاف وملوحة المياه أيضا".

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى العاصمة المجرية بودابست، أمس الإثنين، للمشاركة في قمة "فيشجراد"، والتي تضم 4 دول هي المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.