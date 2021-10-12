شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك في أزمة.. موظفة أخرى تستعد لكشف المستور ومحاربة الموقع علانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يبدو أن الأزمات التي تلاحق شركة فيسبوك لم تنته بعد، حيث تستعد موظفة أخرى لكشف المستور والإدلاء بشهادات أمام الكونجرس ضد الموقع.

وأعلنت عالمة بيانات سابقة في فيسبوك تدعى صوفي زهانغ، أنها مستعدة لإدلاء الشهادة أمام الكونغرس ضد الموقع العملاق، بعد أن شعرت بأن يديها “ملطخة بالدماء”.

وقالت صوفي زهانغ، أنهاشعرت وكأن يديها ملطختان بالدماء بعد عملها في فيسبوك، وأنها مستعدة للشهادة أمام الكونغرس حول رئيسها السابق، كما قالت لموقع “سي إن إن” إنها نقلت وثائق حول الشركة، إلى جهة رسمية أميركية.

وأضافت “زهانغ، التي عملت في منصب “عالمة بيانات” فيشركة التكنولوجيا العملاقة، لما يقرب من 3 سنوات، مذكرة مطولة عندما طردتها شركة فيسبوك العام الماضي، توضح بالتفصيل كيف اعتقدت أن الشركة لا تفعل المطلوب لمحاربة الكراهية والمعلومات الخاطئة”، موضحة أن الشركة أخبرتها بفصلها من العمل بسبب مشاكل في الأداء.

وفي حديثها إلى شبكة “سي إن إن” في منزلها في منطقة خليج سان فرانسيسكو، الأحد، قالت زهانغ إنها تشعر بالتشجيع، لأنه يبدو أن هناك دعما من الحزبين لاتخاذ إجراءات ضد فيسبوك.

وتابعت زهانغ على تويتر يوم الأحد “قدمت وثائق مفصلة بشأن انتهاكات جنائية محتملة إلى وكالة أمريكية لإنفاذ القانون. ما أفهمه هو أن التحقيق لا يزال جاريا”، حيث تكمن نقطة خلاف زهانغ الرئيسية مع فيسبوك، حول عدم جديته في محاربة الإساءة والكراهية على الموقع في دول خارج الولايات المتحدة.

وتأتيمقابلة زهانغ لتمثل ضربة جديدة لفيسبوكبعد تصريحات مديرة سابقة في الموقع، بالإضافة للأعطال الكبيرة التي ألحقت بالموقع في الفترة الماضية.