الإمارات تطلق "صندوق أبوظبي للاكتتابات" بقيمة 5 مليارات درهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أطلق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، عضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، صندوق أبوظبي للاكتتابات.



وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، تبلغ القيمة المبدئية لصندوق أبوظبي للاكتتابات 5 مليارات درهم، ويعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وتديره دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.

ويسعى الصندوق إلى الاستثمار في 5 إلى 10 شركات من القطاع الخاص سنوياً، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استهداف ما بين 10% إلى 40% من إجمالي الأسهم المُتاحة للاكتتاب، وبالتالي مساعدتها على النمو عبر توفير السيولة اللازمة من خلال الاكتتاب العام.